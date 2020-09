Simona Halep - Karolina Pliskova, in finala turneului de la Roma. Cand si unde va fi difuzat meciul

Simona Halep - Karolina Pliskova joacă în finala turneului Premier 5 de la Roma.

Meciul este programat, luni, de la ora 15:30 și va fi difuzat în direct la Digi Sport.

Simona Halep a trecut în semifinale, duminică, de Garbine Muguruza, scor 6-3, 4-6, 6-4."Muguruza este o jucătoare foarte, foarte dificilă. Este întotdeauna o senzație plăcută să câștigi împotriva ei. Știu că am avut multe șanse să închid mai rapid meciul, poate chiar și mai ușor, dar ea nu a renunțat. O felicit pentru că a luptat până la final. Sunt fericită, pentru că am fost puțin mai puternică în final și agresivă atunci când am avut nevoie", a spus Simona Halep.Karolina Pliskova a trecut, tot duminică, de Marketa Vondrousova, scor 6-2, 6-4.