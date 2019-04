Simona Halep, la aeroport: A fost o saptamana grea

Simona Halep 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea Simona Halep a declarat, la revenirea in tara dupa semifinala de Fed Cup cu Franta si retragerea de la turneul de la Stuttgart, ca are mici probleme la sold, de la cazatura din confruntarea cu sportiva Caroline Garcia. “Sunt doar obosita, a fost o saptamana grea la Fed Cup. Mici probleme la sold de la cazatura din meciul cu Garcia, dar am timp de recuperare si de odihna”, a spus Simona Halep. Motivul real pentru care nu a fost la conferinta. Ce a facut Simona Halep, imediat dupa esecul de la "dublu" Intrebata daca sunt compromise si celelalte turnee sau doar cel de la Stuttgart, Simona Halep nu a raspuns si a iesit din aeroport. Halep s-a retras de la turneul de la Stu ...