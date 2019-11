Simona Halep, laudata de cea mai prestigioasa revista de tenis din lume: Romanca a devenit o forta constanta

"O cunosc pe Simona de multă vreme. I-am comentat meciurile și am văzut-o câștigând Roland Garros, anul trecut, și Wimbledon, anul acesta. Are picioare incredibile.



Din punct de vedere fizic, nu este cea mai înaltă și cea mai puternică, dar este foarte inteligentă, are o inimă mare. Este în vacanță acum, altfel ar fi fost aici," a spus Becker.