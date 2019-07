Simona Halep le prezinta, romanilor, trofeul! Totul se intampla pe National Arena

Simona Halep National Arena google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep isi da astazi intalnire cu fanii, la Arena Nationala, pentru a le prezenta trofeul de la Wimbledon. Anul trecut, 20.000 de fani au aclamat-o pe Simona, dupa succesul de la Roland Garros. Ceremonia din aceasta seara incepe la ora 19:00 si va fi in direct la Digi Sport 1.. UPDATE Gabriela Szabo a venit si ea la stadio si a oferit primele impresii despre ceea ce a reusit Simona Halep. "Este un moment extraordinar ceea ce traiesc acum, avand in vedere ca am intrat pe stadion si am vazut 3 generatii care asteapta sa vina Simona Halep. Asta inseamna ceva extraordinar, sa vezi si bunicul, si mama si copulul, care au venit sa se bucure de un moment important pentru Simona si pe ...