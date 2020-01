Simona Halep, marea vedeta a deceniului, pentru presedintele WTA. Ce alta sportiva a fost data ca exemplu

Simona Halep este considerată marea vedetă a circuitului feminin în acest moment.O spune chiar președintele WTA, Steve Simon, care a caracterizat ultimii 10 ani, dar și-a spus viziunea și în ceea ce privește următoarea decadă, potrivit digisport.ro. Simona Halep a câştigat în 2019 turneul de la Wimbledon"Circuitul WTA a progresat mult în anii 2010. (...) Este reflectat mai mult în evoluții și schimbări pe măsură ce intrăm în deceniul 2020, ceea ce este palpitant. Am putut să sărbătorim pentru totdeauna excelența în istorie a unor jucătoare uriașe, precum Serena, Venus, Maria.Multe dintre aceste jucătoare vor fi speciale și în memorie pentru foarte mulți ani. Dar, ca întotdeauna, acum am văzut de asemenea și apariția unor noi staruri, cu Ash, Bianca, Coco și staruri mai consacrate, precum Simona.A fost mereu frumos să ne uităm la progres de-a lungul deceniului atât asupra felului în care este structurat jocul, cum este prezentat, marile povești din jurul campioanelor din jocul nostru.Cred că WTA și produsele noastre și sportul nostru este pe mâini foarte bune, cu aceste noi campioane care încep să apară și să se stabilească în frunte. Și intrăm în noul deceniu sub influența starurilor pe care le-am văzut în 2019, intrând acum în 2020, iar decada din fața noastră arată foarte, foarte palpitantă", a spus Steve Simon.Simona Halep va începe noul sezon 2020 în Australia, la turneul de la Adelaide, orașul natal al antrenorului său, Darren Cahill. De câteva zile, Halep, care e a doua favorită a competiției, a început pregătirea în Australia.Turneul de la Adelaide, care este dotat cu premii totale în valoare de 782.900 de dolari, va începe pe 13 ianuarie și va fi în direct la Digi Sport. Partidele vor putea fi urmărite și în aplicația Digi Online, dar și pe digisport.ro, de către abonații RCS-RDS.Dacă Simona Halep este considerată vedetă consacrată, în următoarea decadă se poate cristaliza numele Biancăi Andreescu."Întotdeauna va exista viitor și cred că am început să vedem anul trecut cum va arăta noul an. Cred că viitorul arată palpitant. Partea frumoasă pentru noi este că încă o avem pe Serena la fel de competitivă ca niciodată. (...)Iar acum începem să vedem cum arată viitorul. Uitați-vă la Ash (n.r.: Ashleigh Barty), Bianca, Simona și priviți la Coco (n.r.: Coco Gauff). (...) Cred că suntem la un nivel foarte puternic. Este vorba de turnee globale și ce e minunat este că noi, cu adevărat, avem o mixtură bună de staruri globale. (...)Și bineînțeles, cu ce se întâmplă în Canada, Bianca este doar una dintre jucătoare. Ei au o serie de jucătoare tinere care vin din spate și ele", a precizat Simon.După turneul de la Adelaide, pentru Simona Halep urmează Australian Open, acolo unde a jucat o finală de foc, însă nu a reușit încă să-și adjudece trofeul. Halep a câștigat două turnee de Grand Slam, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.