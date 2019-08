Simona Halep, mesaj SURPRIZA pentru cei care o critica

Simona Halep a răspuns unei acuzaţii care circulă pe reţelele de socializare în momentele sale mai puţin bune pe terenul de tenis. Românca a fost întrebată dacă a jucat vreodată la pariuri, iar aceasta a negat motivând că "trebuie să fii corect. Iar eu sunt foarte corectă", conform Mediafax.

Halep se pregăteşte de US Open, care are loc între 26 august - 8 septembrie, dar şi-a făcut timp şi pentru a participa în cadrul unei emisiuni la TVR. Simona a luat atitudine în privinţa unui subiect sensibil şi a susţinut că niciodată nu a avut tangenţe cu pariurile, mai ales că ea este jucătoare profesionistă: "Criticile nu mă deranjează absolut deloc, pentru că mă învaţă să fiu mai bună. Dar, atunci când mă jigneşte cineva fără ca eu să fac ceva, e destul de deranjant. Faptul că mi se analizează jocul şi spune cineva că joc slab, sunt ok. Dar atunci când spune cineva că nu vreau să fiu pe teren sau că joc la pariuri sau că arăt ca o nesuferită pe teren... acestea sunt jigniri directe şi nu pot să le accept. Ca persoană, nimeni nu mă cunoaşte atât de bine încât să îmi ştie mie caracterul.

Niciodată nu am jucat la pariuri şi niciodată nu o să o fac. Consider că atunci când te angajezi în ceva, trebuie să fii corect. Iar eu sunt foarte corectă", a spus Halep pentru sursa citată.