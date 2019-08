Simona Halep nu a mai rezistat. A rabufnit in meciul cu Nicole Gibbs din US OPEN - VIDEO

Simona Halep 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) s-a calificat in turul doi de la US Open, dupa ce a invins-o pe americanca Nicole Gibbs (26 de ani, 135 WTA), scor 6-3, 3-6, 6-2. Simona Halep va juca in turul doi cu Taylor Townsend (SUA, 23 de ani, 116 WTA), care a invins-o pe Kateryna Kozlova, scor 3-6, 6-3, 6-2 Serena William a invins-o pe Maria Sharapova si a intrat in turul 2 la US OPEN La inceputul setului decisiv cu Gibbs, Simona Halep a rabufnit la adresa membrilor staff-ului ei. „Ziceti ceva!”, a strigat tenismena catre zona in care se aflau acestia. E o practica des intalnita la jucatoarea noastra, care cere frecvent incurajari vocale din loja sa si face semne pentru ca membrii staffului sa f ...