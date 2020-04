Simona Halep nu-si va putea apara in 2020 titlul de la Wimbledon

Îmi pare foarte rău că Wimbledon nu se va juca în acest sezon. Finala de anul trecut va fi mereu una dintre cele mai fericite zile din viața mea. Dar acum trecem prin ceva mai mare decât tenisul, iar vestea cea mai bună e că turneul va reveni la anul, a declarat Simona.

Turneul de Mare Șlem de la Wimbledon nu se va mai juca în acest an, din pricina pandemiei de coronavirus, astfel că Simona Halep, campioana din 2019, nu-și va putea apăra trofeul în acest an, trebuind să aștepte pentru aceasta sezonul viitor.Este pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondal încoace când tradiționalul turneu londonez nu se dispută într-un an.