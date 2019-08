Simona Halep ocupa locul 4 in topul celor mai bine platite sportive ale lumii (Forbes)

Jucătoarea română de tenis Simona Halep se află pe locul al patrulea în clasamentul celor mai bine plătite sportive ale lumii, dat publicităţii de revista americană Forbes, în care prima poziţie este ocupată de americanca Serena Williams. Halep (24 ani, locul 4 WTA) a acumulat 10,2 milioane dolari în perioada 1 iunie 2018 - 1 iunie 2019, din care 6,2 milioane dolari din premiile obţinute la turneele la care a participat şi 4 milioane dolari din sponsorizări. Reprezentanta ţării noastre, care are în palmares două titluri de Mare Şlem - Roland Garros 2018 şi Wimbledon 2019 -, a obţinut venituri totale de peste 33 milioane dolari pe parcursul carierei sale, ocupând locul al cincilea în clasamentul all time al câştigurilor din tenisul feminin. Topul stabilit de Forbes este dominat, pentru al patrulea an consecutiv, de americanca Serena Williams, cu 29,2 milioane dolari, însă doar 4,2 milioane dolari au fost obţinuţi în urma participării la turnee, restul sumei provenind din sponsorizări. Cea mai mică dintre surorile Williams este urmată de alte două jucătoare de tenis, japoneza Naomi Osaka şi germanca Angelique Kerber, cu 24,3 milioane, respectiv 11,8 milioane dolari. De menţionat că primele 11 locuri din ierarhia stabilită de Forbes sunt ocupate de jucătoare din circuitul profesionist de tenis. Iată cum se prezintă clasamentul celor mai bine plătite sportive din lume: 1. Serena Williams (tenis) 29,2 milioane dolari 2. Naomi Osaka (tenis) 24,3 milioane 3. Angelique Kerber (tenis) 11,8 milioane 4. Simona Halep (tenis) 10,2 milioane 5. Sloane Stephens (tenis) 9,6 milioane 6. Caroline Wozniacki (tenis) 7,5 milioane 7. Maria Şarapova (tenis) 7 milioane 8. Karolina Pliskova (tenis) 6,3 milioane 9. Elina Svitolina (tenis) 6,1 milioane 10. Venus Williams (tenis) 5,9 milioane 11. Garbine Muguruza (tenis) 5,9 milioane 12. Alex Morgan (fotbal) 5,8 milioane 13. P.V. Sindhu (badminton) 5,5 milioane 14. Madison Keys (tenis) 5,5 milioane 15. Ariya Jutanugarn (golf) 5,3 milioane AGERPRES (AS/editor: Mihai Dragomir, editor online: Gabriela Badea)