Simona Halep, precizari despre momentul retragerii din tenis

"Să vă spun cinstit, am vorbit cu fratele meu ieri despre asta. Nu m-am gândit încă, probabil o voi face la fel ca ea (n.r. - Wozniacki), să anunţ că e ultimul turneu şi apoi mă retrag. Nu pot să spun că este ultimul an, pentru că eu îmi schimb destul de des părerea şi nu e bine.



Probabil că o să anunţ înaintea unui turneu şi apoi voi fi OUT din lumea asta", a declarat Halep.