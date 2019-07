Simona Halep, prima declaratie dupa revenirea in Romania: Doua mentiuni speciale dupa performanta de la Wimbledon

Simona Halep a ajuns luni în România, după victoria obţinută sâmbătă în finala turneului Wimbledon. Jucătoarea de tenis a mulţumit familiei şi tuturor celor care i-au fost alături, menţionându-i în mod special pe Virginia Ruzici şi Ion Ţiriac.

"Este o primire deosebita. As vrea sa multumesc familiei in primul rand pentru tot sprijinul pe care mi l-a oferit de cand am inceput sa joc tenis, tututor antrenorilor mei, echipei mele care ma ajuta sa ating cel mai inalt nivel in tenisul mondial. Bineinteles, Federatiei si tututor oamenilor care ma sustin, fanilor mei, tuturor oamenilor care isi pun toata energia la meciurile mele si imi transmit gandurile bune. Sunt persoane care au crezut in mine. O sa incep cu doamna Virginia Ruzici. M-a invatat sa cred in mine si sa pot sa castig pe cele mai mari arene. Domnului Tiriac ii multumesc pentru toate sfaturile, mai dure, mai putin dure. Cum bine stim cu totii, de fiecare data ma intorc cu drag in Romania si acasa la mine", a declarat Halep, la aeroport.