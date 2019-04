Simona Halep, prima reacție, dupa infrangerea dureroasa din Fed Cup: A fost visul meu sa jucam cu trofeul pe masa

Simona Halep este foarte afectată de înfrângerea suferită de România, în semifinala Fed Cup cu Franța. Halep a explicat că nu ea a decis să joace meciul de dublu, ci căpitanul Florin Segărceanu, adăugând că a dat tot ce a avut mai bun, dar din păcate nu a putut evita înfrângerea.

Citește și: Mihai Tudose replică DEVASTATOARE pentru Carmen Dan: 'Nu intra în dialog cu prostul, că se dezgheață și te inundă'

”Nu consider că am jucat singură! Fiecare dintre noi își gestionează emoțiile în felul propriu. Fetele au dat și ele ce au avut mai bun. Mi-e greu să comentez în numele echipei, dar ce pot spune este că mi-am dorit să câștigăm. Toate deciziile care au fost luate, despre cum să jucăm, au fost ale căpitanului!

Nu am decis eu nimic și nu a fost numai dorinta a mea de a juca la dublu. Și Monica a spus că ar prefera să joace la dublu cu mine. De aceea m-am băgat la dublu și am vrut să dau tot ce pot. Și am dat, dar atât s-a putut!”, a spus Simona Halep, informează Digisport.

Campioana noastră a spus că și accidentarea suferită în meciul contra Carloniei Garcia și-a spus cuvântul în partida decisivă. ”Durerile au fost, da! Cel mai mult am simțit între meciuri, când corpul s-a răcit, dar apoi am uitat, am intrat în febra meciului și nu mi-a mai păsat. Dar, apoi s-a simțit oboseala și asta s-a văzut în jocul nostru”, a adăugat Halep.

”Din câte știu eu, căpitanul a spus că prima echipă este Irina cu Monica, după care tot el a spus că eu aș fi o variantă. Când am văzut că e 4-2 în decisiv, am început să mă pregătesc, am așteptat în vestiar până a venit căpitanul să spună cine va juca și am intrat pe teren așa cum a dorit!”, a mai spus Simona Halep, la Digi Sport.

Simona a explicat și care a fost motivul pentru care a decis să se retragă de la Stuttgart. ”Motivul este o mică durere la șold, pentru că am căzut în meciul cu Garcia și am avut mici probleme după și încă am. Emoțional sunt destul de stoarsă, pentru că mi-am dorit foarte mult să ne calificăm și să câștigăm Fed Cup. Dar, nu s-a putut și am fost foarte dezamăgită și foarte tristă după aceea.

Concluzia este că am dat tot ce am avut mai bun ca să câștig. A fost visul meu să mergem mai departe, să jucăm cu trofeul pe masă, dar nu s-a putut. Motivele le cunoaște fiecare. Îmi pare rău că n-am putut să fac mai mult la dublu pentru a câștiga meciul, dar, per total, sunt mulțumită de ceea ce am făcut acolo”, a concluzionat Simona Halep.