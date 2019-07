Simona Halep, primul meci la Wimbledon: Victorie dupa o revenire spectaculoasa

Simona Halep 7 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, locul 7 WTA, a invins-o astazi cu scorul de 6-4, 7-5, pe Aliaksandra Sasnovici, locul 36 WTA, calificandu-se in turul al doilea al turneului de la Wimbledon. Halep s-a accidentat in finalul primului set, a revenit de la 2-5 in setul al doilea si a salvat o minge de set, inainte de a trece mai deparate in turneu. A fost un meci dificil pentru Halep, in primul tur la Wimbledon. Jucatoarea romana a parut neacomodata cu suprafata de iarba de pe terenul 1 de la All England Club. Romanca a gresit mult, a trimis multe mingi in aut, din dorinta de juca lung si de a o incomoda pe Sasnovici. Halep s-a ferit mult de dreapta sportivei din Belarus si a cautat mai mereu sa o joace pe rever, o tactica nu ...