Simona Halep, puținul destul spre a ne aduna ca popor.Romanii iubesc Romania. Romanii nu-s batuți in cap. Ce popot minunat avem!

Rar, emoționant eveniment pe Arena Națională din București. Simona Halep şi-a prezentat miercuri seara trofeul cucerit sâmbătă la Wimbledon. Evenimentul a fost organizat de Primăria Capitalei. Simona Halep a pătruns în arenă, îmbrăcată în alb, pe acordurile piesei We Are The Champions a lui Queen. „Acest trofeul este unul al României!”, a spus Simona Halep. […]