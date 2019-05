Simona Halep, REACȚIE FULGER dupa calificarea in sferturile WTA Madrid

Simona Halep (3 WTA) s-a declarat extrem de mulţumită de victoria de la Madrid, care a dus-o în sferturi. A fost, practic, un antrenament cu public pentru sportiva noastră.

”A fost un meci bun pentru mine, pentru că se joacă repede aici, pe această suprafaţă. Mă ajută mult, pentru stilul de joc pe care îl am. Am dominat meciul, am simţit loviturile”. Halep a recunoscut că nici adversara nu i-a pus foarte mari probleme. Kuzmova este o jucătoare tânără, iar astfel de turnee o destabilizează din punct de vedere mental, pentru că are de înfruntat adversare puternice, conform Mediafax.

”Nu cred că a fost nici cel mai bun meci al ei, e un turneu mare şi joacă împotriva adversarilor de top. Ştiu cum e, pentru că şi eu am fost acolo. Mai am un meci de dublu, mai joc azi şi sper să câştig şi acolo. Oricum, mă bucur să mă întorc în sferturi aici, pentru că e unul dintre turneele mele preferate”, a declarat Simona Halep, citată de DigiSport.

Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Madrid. Sportiva noastră a trecut în minimum de seturi, 6-0; 6-0, de Viktoria Kuzmova (Slovacia; 46 WTA). În sferturi va juca împotriva învingătoarei din meciul Ashleigh Barty (Australia; 9 WTA) - Yulia Putintseva (Kazakhstan; 43 WTA). Meciul Simonei din sferturi este programat vineri. Ora de disputare va fi stabilită joi.