Simona Halep, reactie dupa calificarea in finala de la Wimbledon: ''Lupt pana la capat, imi doresc sa castig fiecare meci''

Simona Halep s-a calificat in marea finala de la Wimbledon, iar la final a spus ca este unul dintre cele mai frumoase momente din viata ei. Simona Halep a SPULBERAT-O pe Elina Svitolina si va juca finala la Wimbledon "Ma simt grozav, sunt foarte emotionata, este unul dintre cele mai frumoase momente din viata mea si imi doresc sa ma bucur de tenis. Nu a fost chiar atat de usor pe cat arata scorul. Cred ca am jucat bine tactic, am stat bine fizic si mental. Am acumulat experienta, am acumulat multe in acesti 5 ani. Lupt pana la capat, imi doresc sa castig fiecare meci. Nu conteaza cine va fi in urmatorul meci, este o finala, este ultimul meci al turneului indiferent cine va fi voi da totul sa cas ...