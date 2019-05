Simona Halep recunoaște ca ii e tot mai greu: 'Nivelul de top 10 e foarte ridicat, toata lumea poate castiga'

Simona Halep a avut ceva probleme la picior, după turneul de la Roma, dar se pare că nu este nimic grav. Sportiva a declarat vineri la revenirea în ţară că nu se pune problema să absenteze la Roland Garros, unde trebuie să îşi apere titlul cucerit anul trecut.

Simona Halep a avut ceva probleme la picior, după turneul de la Roma, dar se pare că nu este nimic grav. Sportiva a declarat vineri la revenirea în ţară că nu se pune problema să absenteze la Roland Garros, unde trebuie să îşi apere titlul cucerit anul trecut. Tabloul principal de la Roland Garros debutează pe 26 mai, informează mediafax.ro.

Deşi a fost eliminată prematur de la Roma, racheta nr. 1 a României vede partea bună. Spune că va petrece câteva zile acasă, pentru a fi în cea mai bună formă la al doilea Mare Şlem al anului. ”Sunt ok, nu am nicio problemă gravă la picior. A fost puţin contractat, din cauza oboselii. Săptămânal sunt motivată. Acum sunt puţin obosită, dar am timp să mă recuperez şi abia aştept să merg la Paris. Chiar mă bucur că pot să petrec câteva zile libere acasă. Întotdeauna vin acasă să îmi reîncarc bateriile şi de această dată sunt mai multe zile, ceea ce este un lucru bun”, a declarat Simona Halep la revenirea în ţară. Românca a vorbit şi pe seama şanselor la Roland Garros. Specialiştii o văd principala favorită în Franţa.

"Nu pot anticipa nimic. Fiecare meci e diferit, fiecare zi e diferită. Voi merge cu încredere şi să vedem ce va fi. Din partea mea sunt aşteptări normale, o să încerc să gestionez lucrurile cât se poate de bine şi să fac un rezultat bun, aşa cum îmi doresc. Nu am spus că sunt favorită niciodată. Toate jucătoarele practică un tenis foarte bun. Nivelul de Top 10 e foarte ridicat, toată lumea poate câştiga un turneu. Sunt bine, mă simt bine şi am jucat bine la Madrid. Acum, să vedem", a mai precizat Simona Halep.

Halep a fost eliminată de la WTA Roma într-o partidă din turul doi, disputată joi şi amânată cu 24 de ore din cauza ploii. Marketa Vondrousova a capitalizat 2-6, 7-5, 6-3, în condiţiile în care, în setul decisiv, românca a avut probleme la picior.