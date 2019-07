Simona Halep, regina la Wimbledon: Nu voi uita niciodata aceasta zi!“

Nu am jucat niciodată un meci mai bun ca acesta. Am muncit mult pentru a ajunge aici. Nu voi uita niciodată această zi! Mă simt incredibil. Sunt extrem de fericită! A fost un vis al mamei mele de când aveam 10 – 12 ani, ca eu să câștig la Wimbledon, și am reușit să împlinesc acest vis. Îți mulțumesc, mamă! Mulțumesc echipei mele, părinților, familiei, țării mele și tuturor românilor, că mă susțin. Nu aș fi ajuns aici fără voi! Mulțumesc, de asemenea, membrilor familiei regale, care au asistat la acest meci, a declarat Simona, la finalul partidei.