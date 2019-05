Simona Halep: Roland Garros mi-a adus numai lucruri bune

Simona Halep 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea Simona Halep, locul 3 WTA, a declarat, intr-un interviu pentru The Telegraph, ca de anul trecut, cand a castigat turneul de la Roland Garros, i s-au intamplat numai lucruri bune si acum considera ca este la un nivel bun, cu toate ca inca nu a obtinut trofee in acest an. “Cand castigi un grand slam, te simti un sportiv complet. Sunt recunoscatoare pentru totul. Insa viata mea este aceeasi, nimic nu s-a schimbat. Sunt bucuroasa de ce am realizat, sunt mai increzatoare, simt ca sunt intr-o pozitie mai buna, intr-un loc mai bun, si am crescut mult ca om. Cred ca mi s-au intamplat numai lucruri bune de cand am castigat grand slam-ul”, a spus Halep. Simona Halep, în fata une ...