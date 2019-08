Simona Halep s-a calificat in turul doi la US Open, dupa o victorie in trei seturi cu Nicole Gibbs

Simona Halep a debutat la ediția 2019 a US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.Aflată pe locul patru în clasamentul WTA și cap de serie numărul 4 la turneul american, campioana din Constanța s-a duelat în meciul din primul tur cu Nicole Gibbs (SUA, 135 WTA), sportivă venită pe tabloul principal ca lucky loser, după ce a cedat în ultimul tur al calificărilor.Victoria i-a aparținut Simonei, în trei seturi, 6-3, 3-6, 6-2, sportiva constănțeană avansând astfel în turul doi.Simona Halep evoluează la US Open și la dublu mixt, unde face pereche cu Horia Tecău, în pregătirea evoluției celor doi, în aceeași formulă, și la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din2020. Simona și Horia au evoluat la dublu mixt împreună și la edișia din 2015 a US Open, atunci când au ajuns până în sferturile de finală. Acum, cei doi îi au ca adversari în primul meci pe canadianca Gabriela Dabrowski și pe croatul Mate Pavic, perechea cap de serie numărul 2.