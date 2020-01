Simona Halep s-a calificat in turul trei de la Australian Open

Simona Halep

Simona Halep a obtinut calificarea, joi, in turul trei de la Australian Open.



Tenismena noastra, finalista in urma cu doi ani la Melbourne, a trecut in runda a doua de britanica Harriet Dart, aflata pe locul 173 in clasamentul WTA.



6-2, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Harriet Dart, care a durat o ora si 17 minute.



In turul urmator, Simona o va intalni pe castigatoarea intalnirii dintre Danielle Collins si Yulia Putintseva.



