Simona Halep s-a maritat sambata cu iubitul ei de 41 de ani, Toni Iuruc

Simona Halep s-a măritat sâmbătă cu iubitul ei Toni Iuruc. Cei doi au făcut cununia civilă, iar în acest moment are loc petrecerea. Simona (27 de ani) și Toni (41 de ani) au o relație din luna iunie, iar recent Ion Țiriac a anun'at că cei doi vor face nuntă mare în toamna lui 2020.