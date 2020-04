Simona Halep se antreneaza in sufragerie pentru a se mentine in forma - VIDEO

Simona Halep, numărul doi mondial în tenisul feminin, a postat un clip pe Instagram, în care arată fanilor că se antrenează în sufragerie pentru a se menţine în formă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Iată cum mă menţin în formă acasă. Voi cum vă menţineţi în formă?", a scris Halep pe Instagram. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); View this post on Instagram Here's how I'm staying in shape at home. How about you? @hublot #timetogether #stayhome A post shared by Simona Halep (@simonahalep) on Apr 3, 2020 at 5:56am PDT Miercuri, Simona Halep, deţinătoarea trofeului, a scris, pe reţelele de socializare, că a aflat cu tristeţe vestea anulării turneului de la Wimbledon, dar aşteaptă cu nerăbdare să-şi apere titlul în 2021. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.