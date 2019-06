Simona Halep se declara fericita dupa eliminarea de la Ronald Garros. ANUNT facut la revenirea in tara

Simona Halep a revenit, vineri, în România, după participarea la Roland Garros şi a declarat, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă, că nu este dezmăgită de faptul că a pierdut în sferturile de finală.

"A fost cu totul şi cu totul altceva, o altă atmosferă şi alte gânduri când am început turneul. (n.r. - dacă a fost de vină vremea) Nu a fost de vină nimic, am avut o zi mai slabă şi nu am reuşit să câştig. A fost la fel pentru toată lumea (n.r. - că s-a amânat o zi partida). Nu ştiu cine spune (n.r. - ca va încerca reluarea colaborării cu Darren Cahill) şi dacă nu spun eu înseamnă că nu este adevărat şi atunci când o să se întâmple o altă schimbare o să vă anunţ. Nu a fost o presiune mai mare (n.r. - că este deţinătoarea trofeului), a fost o plăcere să fiu în poziţia aceasta şi poate în vitior se va mai întâmpla. Le mulţumesc oamenilor pentru toată susţinerea pe care mi-o oferă şi eu sunt foarte bucuroasă de tot ceea ce se întâmplă şi sunt foarte pozitivă că sunt sănătoasă şi pot să joc tenis în continuare. Nu a fost un moment de dezamăgire, un sfert de finală la un grand slam cred că este un rezultat foarte bun, sunt foarte bine mental şi chiar mă simt fericită. Acum, ce spun alţii nu contează", a declarat Simoana Halep, care a precizat că Daniel Dobre îi va fi antrenor în continuare.

Întrebată care sunt planurile ei în continuare, Halep a spus că turneul de la Wimbledon şi a fost mirată cănd i s-a tarnsmis că antrenorul ei Daniel Dobre a afirmat că grand slam-ul pe iarbă ar fi principalul ei obiectiv în acets an: "OK. Fiecare truneu este obiectivul meu şi atunci când mă duc să joc un turneu, joc sută la sută".

Simona Halep, locul 3 WTA, deţinătoarea trofeului şi de alte două ori finalistă, a fost eliminată în sferturile de finală ale French Open, după ce a fost învinsă, joi, cu scorul de 6-2, 6-4, în 68 de minute, de americanca Amanda Anisimova, 17 ani, locul 51 WTA. Simona Halep va coborî pe locul 8 WTA, după ce nu şi-a apărat titlul de anul trecut.