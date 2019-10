Simona Halep si-a anuntat retragerea de la turneul din Moscova

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (28 de ani; locul 5 in clasamentul WTA) s-a retras de la turneul de la Moscova - Cupa Kremlinului. Potrivit informatiilor aparute, decizia a fost luata ca urmare a problemelor de sanatate. Simona Halep, depasita de Bianca Andreescu în clasamentul WTA Live Din cauza durerilor in zona spatelui, romanca a fost obligata sa se retraga si de la turneul de la Wuhan, chiar in timpul partidei cu Elena Rybakina, pentru ca mai apoi, la competitia de la Beijing, sa piarda in turul 2, in fata Ekaterinei Alexandrova, dupa ce a cerut pe durata partidei interventia medicului. Cupa Kremlinului se desfasoara in perioada 14 – 20 octombrie 2019, fiind o competitie de nivel Premier, cu premii in v ...