Simona Halep si-a calcat in picioare adversara: fara game piertdut cu Viktoria Kuzmova

Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Madrid. Sportiva noastra a trecut in minimum de seturi, 6-0; 6-0, de Viktoria Kuzmova (Slovacia; 46 WTA). In sferturi va juca impotriva invingatoarei din meciul Ashleigh Barty (Australia; 9 WTA) - Yulia Putintseva (Kazakhstan; 43 WTA). Meciul Simonei din sferturi este programat vineri. Ora de disputare va fi stabilita joi. "E prima jucatoare din istorie care face asta!" Imaginile cu care Naomi Osaka a surprins pe toata lumea la Madrid Simona Halep s-a declarat extrem de multumita de victoria de la Madrid, care a dus-o in sferturi. A fost, practic, un antrenament cu public pentru sportiva noastra. "A fost un meci bun pentru mine, pentru ca se j ...