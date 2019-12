Simona Halep si Horia Tecau, desemnati cei mai buni jucatori de tenis ai Romaniei in 2019

Câştigătoarea turneului de la Wimbledon, Simona Halep (nr. 4 WTA), şi Horia Tecău (nr. 19 ATP - dublu) au fost desemnaţi, vineri seara, cei mai buni jucători de tenis ai României în 2019 în cadrul galei anuale organizate de Federaţia Română de Tenis (FRT). De asemenea, un premiu special a fost acordat întregii echipe de Fed Cup a României (Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu, Ana Bogdan, Mihaela Buzărnescu, Raluca Olaru, antrenor - Alina Tecşor, căpitan - Florin Segărceanu) care a disputat în acest an semifinala competiţiei. Lista completă a premiilor acordate în cadrul Galei Tenisului Românesc 2019 este următoarea: Jucătoarea anului - Simona Halep Jucătorul anului - Horia Tecău Premiu special - Echipa de Fed Cup a României Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Premiu special pentru cei 10 ani de Cupa Davis - Marius Copil. Premiu special pentru împlinirea a 50 de ani de la prima finală de Cupa Davis jucată de România - Ilie Năstase Premiu pentru cea mai rapida ascensiune în clasamentul WTA - Patricia Ţig Antrenorul anului la seniori - Daniel Dobre Antrenorul anului la juniori -Alexandru Banciu Premiu pentru întreaga carieră antrenor - Radu Popescu Premiu pentru întreaga carieră de antrenor - Ioan Macoveciuc Juniorul anului - Filip Jianu Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Junioara anului - Fatima Keita Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Juniorul cu cea mai rapida ascensiune - Nicholas Ionel Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO De asemenea, au mai fost premiaţi pentru rezultatele obţinute în acest an următorii sportivi: Andreea Mitu, Dan Tomescu, Alexandru Coman, Andrei Firaru, Yannick Alexandrescu, David Carteputredă, Gabriel Gheţu, Sara Popa, Eva Ionescu, Flavian Crăciun, Mihai Gaiţă, Ionuţ Filişan, Cristina Deac, Daniel Dănilă, Ciprian Anton, Ioan Şerban, Elena Ruse, Jaqueline Cristian, Miriam Bulgaru, Georgia Crăciun, Andreea Prisăcariu şi Oana Simion. AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Adrian Dãdârlat)