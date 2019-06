Simona Halep si Raluca Olaru s-au calificat in semifinale la Eastbourne: au revenit de la 0-1 la seturi

Simona Halep si Raluca Olaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (27 de ani, 296 WTA la dublu) si Raluca Olaru (30 de ani, 44 WTA la dublu) s-au calificat in urma cu scurt timp in semifinalele turneului pe iarba de la Eastbourne. Cele doua romance au trecut in sferturi de perechea formata din Alicja Rosolska (Polonia, 33 de ani, 27 WTA la dublu) si Yang Zhaoxuan (China, 24 de ani, 54 WTA la dublu), scor 2-6, 6-0, 10-4. Desi jucase la simplu cu doar cateva ore inainte, Halep n-a renuntat la proba de dublu de la Eastbourne. A intrat pe teren alaturi de compatrioata Raluca Olaru si a disputat un nou meci de trei seturi. Dupa ce au cedat primul set cu 2-6, Halep si Olaru s-au regrupat in setul secund, castigat categoric, 6-0. Decisivul, dispu ...