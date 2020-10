Simona Halep, testata pozitiv la Covid, anunța simptome ușoare

Jucătoarea de tenis Simona Halep a anunțat că a fost confirmată cu COVID-19, într-un mesaj pe Twitter. Simona Halep a precizat că e izolată la domiciliu și că are simptome ușoare. „Mă simt bine … vom trece prin asta împreună”, a adăugat Halep, într-un mesaj în limba engleză. Simona Halep, în vârstă de 29 de […] The post Simona Halep, testată pozitiv la Covid, anunță simptome ușoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.