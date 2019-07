Simona Halep, victorie muncita in duelul romanesc de la Wimbledon! Joaca mai departe cu Victoria Azarenka

Simona Halep Mihaela Buzarnescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a trecut Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 53 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-2, si s-a calificat in turul trei la Wimbledon 2019. Inceputul primului set a fost sub semnul hazardului. Simona s-a desprins la 2-0, Miki a revenit, apoi au urmat trei break-uri survenite pe fondul multitudinii de erori nerfortate. Fostul lider mondial s-a regrupat, si-a ridicat nivelul serviciului, nu a mai comis nicio greseala si a inchis setul dupa exact 30 de minute. Mihaela Buzarnescu a etalat un tenis incantator in setul secund. Forehand-ul a functionat la cote inalte, erorile fortate, 15 la numar in primul set, au disparut, toate ducand la un avantaj de 4-2 pentru Miki. Halep e eg ...