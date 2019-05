Simona Halep, victorioasa in primul tur la Roland Garros, dupa un meci de trei seturi

Simona Halep 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, detinatoarea titlului, a invins-o pe australianca Ajla Tomljanovic, cu 6-2, 3-6, 6-1, marti, intr-un meci din prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Halep (27 ani, 3 WTA), a treia favorita, s-a impus dupa o ora si 35 de minute. Halep castigase si primele doua dueluri cu Tomljanovic (26 ani, 47 WTA), si ele de trei seturi, in 2010, in Fed Cup, cu 6-7 (5), 6-1, 7-6 (2), si anul trecut, in turul al doilea la Cincinnati, cu 4-6, 6-3, 6-3. Romanca a inceput foarte bine meciul si a condus cu 3-0, dupa care si-a conservat avantajul, luand primul set cu 6-3. In actul secund, Halep a fost mai putin inspirata si, desi a castigat p ...