Simona Halep vine cu detalii despre accidentarea suferita la Australia Open

Simona Halep a vorbit despre căzătura suferită în timpul meciului cu Jennifer Brady, de marți, spunând că nu crede că îi va pune probleme pentru restul turneului de la Australian Open.

Citește și: Dan Barna: Moțiunea de cenzură va pica pentru că jumătate din parlamentarii PSD nu mai prind un nou mandat / E nevoie de ALDE și Pro România pentru anticipate

"Încheietura e puțin inflamată, dar nu e nimic grav. Voi vedea cum va fi mâine dimineață (n.r. - miercuri), după ce mă trezesc. Nu știu de ce cad mereu în meciul din primul tur. S-a întâmplat și acum doi ani, dar sper că este un semn bun", a declarat Halep, la conferința de presă.

Halep s-a calificat în turul secund de la Australian Open, după ce a învins-o pe americanca Jennifer Brady (49 WTA), scor 7-6 (5), 6-1. Românca a explicat diferența dintre cele două seturi și s-a declarat mulțumită de prestația sa.

"Știam că va fi foarte motivată la început. Am jucat și acum câteva luni și a fost foarte strâns. Știam că are o dreaptă bună, a servit bine și reverul a fost și el foarte bun. A trebuit să o împing cât mai mult posibil, să o fac să alerge și să trimit în ambele părți. Am servit destul de bine și am avut parte de un set foarte dificil. În cel de-al doilea, am fost mai relaxată și puțin mai agresivă. M-am simțit excelent, nu am obosit, ceea ce este un semn bun. M-am recuperat după Adelaide, pentru că m-am simțit puțin ciudat. Am muncit mult aici și sunt mulțumită de cum am jucat și cum m-am mișcat. E foarte important acest aspect pe astfel de terenuri", a mai spus Simona.

Constănțeanca a vorbit și despre adversara sa din turul secund, britanica Harriet Dart: "O știu, dar nu am jucat contra ei, nu am văzut-o în realitate jucând. Este o adversară dificilă, la fel ca toate celelalte. Nu sunt pregătită să vorbesc acum, pentru că abia am încheiat primul meci, dar voi avea timp mâine să vorbesc cu echipa mea".

Simona Halep (3 WTA) o va întâlni în turul secund de la Australian Open pe britanica Harriet Dart (173 WTA). Partida dintre cele două este programată joi, la o oră care va fi stabilită ulterior de către organizatori.