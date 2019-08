Simona Halepa terminat vacanța: 'Viata dupa Wimbledon e frumoasa, dar mereu a fost frumoasa in ultimii ani'

Simona Halep a pus punct vacanței și este pregătită să revină în circuit. Vineri, 2 august, fostul lider mondial a plecat în Canada. Rogers Cup este primul turneu la care va participa după ce a câștigat la Wimbledon, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Un expert criminolog sparge gheața! Are la îndemână un astfel de om, cu un intelect nu foarte dezvoltat

"Viaţa după Wimbledon e frumoasă, dar mereu a fost frumoasă în ultimii ani. Sper să fie mulţi fani alături de mine. Au fost mereu cu mine românii, primesc energie frumoasă şi mă bucur de asta. Viaţa mea nu s-a schimbat, am aceeaşi viaţă, am liniştea mea şi îmi fac viaţa aşa cum îmi place", a declarat Simona Halep, potrivit sport.ro, pe aeroportul Henri Coandă, București, înainte de plecare, acolo unde a fost însoțită de antrenorul ei, Daniel Dobre, dar și de iubitul jucătoarei, Toni Iuruc.

Citește și: ‘Execuție’ în Guvern, după cazul de la Caracal! ‘Am decis’ .

"Sunt mai încrezătoare, am avut un succes enorm la Wimbledon. Nu vreau să vorbesc de şanse la US Open. Nici la Wimbledon nu am făcut-o. Şi eu îmi doresc să am un joc perfect. E un circuit lung, o să vedem ce-o să fie. Iau săptămână cu săptămână şi vedem ce va fi", a mai spus Simona Halep.

Turneul Rogers Cup 2019 din Canada se va desfășura în perioada 3 - 11 august.