Simona Marcu, fost presedinte CSM, despre abuzurile DNA asupra magistratilor: 'Inca nu am vazut pe nimeni sa-si ceara scuze pentru ceea ce s-a intamplat'

Plenul CSM a validat, marți seară raportul Inspecției Judiciare privind dosarele de la DNA cu magistrați. În urma deciziei, se oficializază un verdict dur cu privire la Laura Codruţa Kovesi: viitorul procuror-şef al Parchetului European a "patronat" la DNA un sistem de represiune împotriva magistraţilor.

În cadrul dezbaterii de marţi seara din plenul CSM, judecătoarea Simona Marcu, fost preşedinte al Consiliului, a subliniat că, după acest raport, magistraţii nu mai pot privi în ochii oamenilor fără să schimbe ceva. Judecătoarea a remarcat faptul că o mare parte dintre cei nominalizați în raport cu nereguli sau chiar abuzuri sunt aprigi contestatari ai Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, iar eventuala desfiinţare a SIIJ şi întoarcea competenţei la DNA ar fi inacceptabilă. Simona Marcu a atras atenţia că, deşi sunt cazuri dovedite de abuzuri, cum a fost dosarul penal împotriva fostului procuror general Tiberiu Niţu, cei vinovaţi nici măcar nu şi-au cerut scuze.

"Raportul documentează fără doar şi poate multe nereguli, unele foarte grave, care pot reprezenta adevărate forme de abuz. Răspunderea disciplinară ştim cu toţii că este condiţionată de respectarea unui termen de prescripţie de doi ani în exercitarea acţiunii disciplinare. Probabil că în marea majoritate a situaţiilor nu se pune problema răspunderii disciplinare. Răspunderea penală ar putea fi atrasă în anumite situaţii, în unele din cazurile documentate, numai că aceasta este foarte greu de derulat pentru că ştim cu toţii că SIIJ funcţionează cu motoarele foarte slab turate, pentru că nu am reuşit să încadrăm acolo numărul de procurori prevăzut în lege. Nu cred că este o coincidenţă că parte dintre vocile cele mai critice la adresa acestei secţii sunt ale procurorilor care sunt menţionaţi în acest raport ca fiind autori ale unor nereguli.

Eu, structural, nu sunt o persoană care vede lucrurile în alb şi negru şi nici nu cred că ne vom putea vreodată reseta, în condiţiile în care nu avem un moment 'T0' de la care să privim lucrurile desfăşurându-se într-o paradigmă normală. Încă nu am văzut pe nimeni să-şi ceară scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu am văzut niciun procuror dintre aceia implicaţi în anchetarea procurorilor George Bălan şi Tiberiu Niţu să spună măcar că le pare rău, că nu şi-au dat seama. Nu am văzut bun-simţ la unii procurori care, implicaţi în percheziţii nelegale în casa unui magistrat de Înaltă Curte, nu au considerat oportun să se abţină de la a candida pentru obţinerea unei funcţii de conducere în parchet şi au mers mai departe, iar acum persoana respectivă deţine o funcţie de conducere în parchet.

Oricâtă înţelegere aş avea, oricât ne-am dori să ne înfăţişăm magistraţilor şi societăţii într-o haină transparentă, cu o atitudine corectă şi să spunem 'Gata, am văzut ce s-a întâmplat, s-au întâmplat lucruri incorecte, haideţi ca de acum înainte să facem cumva să nu se mai întâmple astfel de lucruri, hai să fim reţinuţi, să avem un pic de bun-simţ.'.. Nu am văzut acest lucru. Eu văd în continuare din partea unora foarte multă agresivitate, foarte multă determinare în a justifica abuzurile care au fost înfăptuite. De aceea, nu pot să privesc într-o cheie optimistă, oricât mi-aş dori să o fac, realitatea pe care o trăim. Poate că ar fi bine să fie cunoscut acest raport de către colegii noştri. Poate că ar fi bine să fie prelucrat şi la parchete, şi la instanţe. Să nu ne ascundem după o anumită calitate, avem şi judecători, şi procurori, evident, fără a generaliza, sunt cazuri punctuale.

Aşa cum ni se arată în acest raport, nu au făcut obiectul verificării mandatele de siguranţă naţională emise în baza Legii 51. Cred că ar trebui să medităm dacă nu cumva s-ar impune o verificare şi în privinţa acestor mandate, pentru a avea o reprezentare cât mai clară asupra a ceea ce s-a întâmplat până acum", a afirmat Simona Marcu.