Simona Maya Teodoroiu, fost judecator CCR, numita agent guvernamental la CEDO

Simona Maya Teodoroiu, fost judecător CCR, a fost numită de premierul Dăncilă în funcţia de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Extgerne – agent guvernamental la CEDO. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Precedentul agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost avocatul Viorel Mocanu, care a înlocuit-o în luna februarie a The post Simona Maya Teodoroiu, fost judecător CCR, numită agent guvernamental la CEDO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.