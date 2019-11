Simona Patruleasa, declaratii cutremuratoare dupa ce a pierdut sarcina: „Incepuseram sa o pregatim pe Ingrid, sa ii vorbim”. Stirista Kanal D a vorbit despre cosmarul care i-a marcat viata

Simona Patruleasa si Sabin Ivanof au o relatie de 14 ani de zile, iar de 11 ani sunt sot si sotie. Cei doi sunt parintii unei fetite pe nume Ingrid, in varsta de opt ani. Ca orice cuplu, au avut parte si de momente grele, unul dintre ele a fost in urma cu cinci ani, cand stirista Kanal D, insarcinata in 10 saptamani, a pierdut copilul, a carui inima s-a oprit.

“Atunci a fost cel mai greu, poate mai greu decat atunci cand faceam tratamente. Cumva incepuseram sa o pregatim pe Ingrid, sa ii vorbim… Era foarte micuta si a fost dur”, povestea Simona pentru revista VIVA!.

„Cred ca solutia unei casnicii tranice, asa cum este si in cazul nostru, e data de faptul ca amandoi avem aceleasi idealuri, aceleasi scopuri. Nu ne plictisim niciodata, chiar daca in 14 ani am stat despartiti doar 3 zile. Cel mai important este faptul ca ne dorim ce este cel mai bine pentru Ingrid, fetita noastra.”, spunea Simona Patruleasa pentru Libertatea.

Inainte de a aparea pe micile ecrane, a lucrat ca invatatoare

Simona Patruleasa s-a casatorit in 2009 cu Sabin Ivanof, pe Insula Capri, intr-un decor de vis. De 14 ani, Simona Patruleasa si Sabin Ivanof traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Pe 18 iulie, cei doi au implinit 11 ani de casatorie si niciodata nu au stat despartiti. Din dragostea lor a venit pe lume micuta Ingrid, care este o fetita superba si le umple viata de bucurie parintilor ei.

Frumoasa prezentatoare nu a avut tot timpul o situatie financiara asa buna. Putina lume stie ca, inainte de a aparea pe micile ecrane, vedeta a lucrat ca invatatoare in provincie. Despre acesta perioada din viata ei a vorbit prezentatoarea de televiziune intr-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Formula As, amintindu-si cu drag de acele vremuri:

”(…) Nu aveam bani, traiam din salariul foarte modest de invatatoare, dar primeam atata iubire si atentie din partea copiilor, incat atunci am realizat ca poti sa fii fericit si daca n-ai averi, ca poti sa fii fericit si „cu foarte putin”, pentru ca acel „putin” inseamna mai mult decat orice. Chiar si azi, in clipele mai grele sau cand prezint stiri despre oameni sarmani si singuri, imi dau seama ca mie Dumnezeu mi-a dat mai mult decat am cerut sau decat as fi putut sa sper: dragostea fostilor mei elevi, dragostea familiei mele, aprecierea oamenilor care ma urmaresc la televizor! Asta e cea mai de pret avere!” declara chiar ea intr-un interviu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.