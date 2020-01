Simona Trașca are un nou iubit: „M-am cuplat cu Carla’s Dreams”

Când vine vorba de relațiile amoroase Simona Trașcă nu are un istoric prea fericit. A avut numai chinion în ceea ce privește iubirea. Se pare că 2020 are potențial să fie un an bun pentru blondină, și-a găsit alesul. Recent, și-a anunțat fanii că iubește din nou și nu pe oricine… Diva a postat o […]

The post Simona Trașcă are un nou iubit: „M-am cuplat cu Carla’s Dreams” appeared first on Cancan.ro.