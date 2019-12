Simone Fugazzotto, autorul lucrarii cu maimute din cadrul campaniei antirasism din Serie A: 'Imi pare rau ca oamenii nu au inteles ideea mesajului'

Simone Fugazzotto, autorul lucrării cu maimuţe din cadrul campaniei antirasism din Serie A, a declarat, pentru La Repubblica, că ideea sa a fost înţeleasă greşit şi este necesar să li se ceară iertare celor care au nevoie de ajutor, dar şi celor pe care lucrarea i-a enervat, anunță news.ro.

“Cred că trebuie să li se ceară iertare celor pe care voiam să îi ajutăm, dar şi celor pe care i-am enervate din cauza unei neînţelegeri. Voiam să prezentăm un mecanism serios de apărare, din altă retorică decât cea dinainte. Voiam să fie ceva puternic. Merg deseori la stadion, fanii ţipă ca maimuţele către jucătorii de culoare şi aruncă cu banana spre ei. Am asistat la astfel de momente şi, atunci când am fost abordat, am decis să fac maimuţe cu toţi: maimuţa caucaziană, maimuţa asiatică şi maimuţa africană. Ideea iniţială era că ‘suntem cu toţii maimuţe’. Dar există o limită, pentru că era nevoie de o explicaţie scrisă. O lucrare de artă trebuie să vorbească fără cuvinte”, a afirmat Fugazzotto, potrivit football-italia.net.

El a precizat că este fan Inter Milano şi că l-au revoltat insultele rasiste la adresa lui Romelu Lukaku la meciul cu Cagliari. “Am fost revoltat când oamenii l-au insultat pe fratele meu Romelu, cu atât mai mult cu cât sunt fan Inter. Îmi pare rău că oamenii nu au înţeles ideea mesajului, care este total antirasism”, a conchis Fugazzotto.

Miercuri, administratorul delegat al ligii italiene de fotbal, Luigi De Servio, şi-a cerut scuze după valul de critici adresate lucrării cu maimuţe a lui Simone Fugazzotto.

Lucrarea a fost lansată luni, în cadrul campaniei antirasism din Serie A, şi a fost primită cu ostilitate pe reţelele de socializare.