Simpozion in limba franceza la Scoala Gimnaziala ''Nicolae Iorga'' Iasi - FOTO

In ziua de 18 mai 2019, la Scoala Gimnaziala „Nicolae Iorga" Iasi a avut loc cea de-a XIII-a editie a Simpozionului Judetean „Euro-eroi: europeni celebri", simpozion adresat elevilor care studiaza si iubesc limba franceza. Titlul activitatii isi are radacinile in proiectul Comenius derulat de institutia scolara din Iasi impreuna cu institutii partenere din Franta, Italia, Slovacia si Germania in perioada 2003-2006. ​Manifestarea s-a impus in randul activitatilor organizate in judetul Iasi prin diversele teme propuse in fiecare an, dar mai ales prin unicitatea sa: elevii sunt incurajati sa scrie si sa sustina apoi in fata colegilor si a cadrelor didactice articole pe diferite teme; prim ...