Simpozion International in cadrul FIE! Invitati de pe patru continente la Iasi

Eveniment de amploare in municipiul Iasi. Miercuri, 22 mai, incepand cu ora 10.00 se deschide simpozionul international DIMOGECH, simpozion la care vor participa invitati de pe 4 continente. Deschiderea va avea loc in Aula Academiei Romanie, filiala Iasi, miercuri, incepand cu ora 10. Simpozionul se desfasoara sub egida Primariei Iasi, evenimen din cadrul Festivalului International al Educatiei (FIE). La deschidere vor participa presedintele academiei, prof. dr. Viorel Barbu, decanul Facultatii de Hidrotehnica, prof. dr. ing. Fl. Statescu, precum si reprezentanti ai Primariei Iasi si ai rectoratului Universitatii "Gh. Asachi", Iasi.