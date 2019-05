Simpozionul Judetean "Experiente Didactice", locul unde se intalnesc actuali si viitori dascali ieseni de la catedra

simpozion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 10 mai 2019, Scoala Primara "Carol I" din Iasi va fi gazda unui eveniment scolar deosebit. Aproximativ 50 de cadre didactice din judetul Iasi vor participa la cea de-a II-a editie a Simpozionului Judetean "Experiente Didactice". Evenimentul este organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Colegiul National "Costache Negruzzi", Scoala Primara "Carol I" Iasi si Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu" Iasi. Evenimentul are loc in cadrul Zilelor Scolii "Carol I" din Iasi. ''Construim orasul in curtea scolii'' la Liceul Teoretic Vasile Alecsandri din Iasi Deschiderea simpozionului va avea loc vineri, 10 mai a.c., de la ora 14.30, ...