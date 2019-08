Simpozionul ''Monumentul - traditie si viitor'', editia a XXI-a

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Muzeul Municipal „Regina Maria" Iasi anunta desfasurarea, in perioada 3-6 octombrie 2019, a celei de-a XXI-a editie a Simpozionului ''Monumentul - traditie si viitor ''. Temele din acest an vor fi urmatoarele: I. Viata monumentelor (ctitorii, mosteniri, instrainari, degradari, restaurari) II. Arhitecti in an aniversar: Nicolae Ghika-Budesti - 150 ani de la nastere III. Monumente din perioada 1948-1989- valoare culturala complexa si mesaj identitar IV. Satul romanesc astazi - strategii pentru salvarea arhitecturii traditionale V. Tehnici si tehnologii de restaurare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : ...