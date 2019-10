Simpozionul National cu participare Internationala ttSchizofrenia in refugiul mintii''

spitalul clinic de psihiatrie socola iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Institutul de Psihiatrie „Socola” Iasi organizeaza, in perioada 3 – 5 octombrie 2019, Simpozionul National cu participare Internationala „Schizofrenia in refugiul mintii”. La manifestarile stiintifice prilejuite de acest eveniment de traditie pentru psihiatria romaneasca si-au anuntat participarea peste 200 de specialisti din tara si din strainatate (Statele Unite, Israel, Italia, Republica Moldova, Ucraina). Totul despre un important eveniment medical din Iasi! Prof. univ. dr. Roxana Chirita, in studioul BZI LIVE Psihiatria a inregistrat progrese incontestabile in ultimul timp in cunoasterea stiintifica obiectiva si bazata pe dovezi. Cu toate ac ...