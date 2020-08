Simptome ale cancerului ignorate de majoritatea femeilor

Simptomele cancerului sunt ignorate des de catre femei. Chiar daca pare ciudat, avand in vedere ca reprezentantele sexului frumos au tendinta sa fie mai atente la simptomele bolilor ca barbatii si de obicei merg de urgenta la medic atunci cand considera ca ceva nu este in regula cu sanatatea lor, sunt, din pacate, multe tinere care ignora semne ce avertizeaza ca in organism exista tumori maligne.