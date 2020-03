Simularile pentru Evaluarea naționala și Bacalaureat, amanate

Simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, care ar fi trebuit să aibă loc în perioada 23-27 martie, vor fi amânate, potrivit anunțului făcut de ministrul Educației. Măsura vine în contextul în care toate unitățile din învățământul preuniversitar sunt închise în perioada 11-22 martie. Potrivit calendarului inițial, simularea Evaluării Naționale ar trebui să aibă loc astfel: The post Simulările pentru Evaluarea națională și Bacalaureat, amânate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.