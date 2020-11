Sindalimenta, despre inchiderea pietelor: Noua decizie a Guvernului da o lovitura fatala producatorilor agricoli

Noua decizia a Guvernului de a închide pieţele care funcţionează în spaţii închise dă o lovitură fatală producătorilor agricoli pentru care piaţa reprezintă singura oportunitate pentru valorificarea producţiei, susţine Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară (Sindalimenta), care solicită eliminarea acestei măsuri. "După un an în care agricultura a fost unul dintre cele mai lovite sectoare ale economiei prin existenţa unei secete fără precedent, (...) acum a venit vremea ca şi micii producători agricoli să primească o lovitură nimicitoare prin închiderea pieţelor agroalimentare începând de luni, 9 noiembrie. Înaintea acestei măsuri aberante, (...) au plătit cu locurile de muncă angajaţii din sectorul HoReCa şi în mod direct transportatorii şi cei din industria alimentară. Stocurile de alimente create, refuzul şi dezinteresul manifestate de 'Guvernul meu' pentru acordarea unor forme de sprijin acestor sectoare au condus la închiderea multor afaceri şi la creşterea numărului de şomeri. Chiar dacă a revenit după declaraţiile iniţiale şi a precizat că este vorba doar despre pieţele care funcţionează în spaţii închise, preşedintele ne demonstrează că nu ştie cum arată pieţele din marile oraşe (...) Noua decizie a Guvernului care conduce România da o lovitură fatală producătorilor agricoli pentru care piaţa reprezintă singura oportunitate pentru valorificarea producţiei", se arată într-un comunicat al Sindalimenta, remis duminică AGERPRES. Sindicaliştii atrag atenţia asupra faptului că, în timp ce micii producători agricoli nu vor mai avea unde să îşi vândă marfa, decizia va favoriza lanţurile de supermarketuri. "Ce vor face acum zecile de mii de mici producători agricoli după ce pieţele se vor închide? Ce vor face cu marfa? Cum vor mai reuşi să-şi întreţină familiile? (...) În timp ce micii producători agricoli sunt condamnaţi la sărăcie, noua decizie de a închide pieţele agroalimentare este soluţia perfectă pentru lanţurile de supermarketuri. Ca şi cum profiturile imense obţinute de acestea până acum nu erau de ajuns, Orban şi Iohannis le pun pe tavă o nouă oportunitate de îmbogăţire. Dacă pieţele agroalimentare sunt un pericol pentru sănătatea românilor, supermarketurile, care funcţionează tot în spaţii închise şi care se vor supraaglomera, prin creşterea evidentă a numărului de persoane care trebuie să se aprovizioneze, de ce nu sunt domnule Orban, domnule Iohannis? Care este explicaţia logică pentru care aţi decis ca pe fermierii români să-i omorâţi, iar marile reţele internaţionale de retail să le îmbogăţiţi şi mai mult? Cum puteţi lua aceste măsuri care pun capac economiei româneşti explicându-ne că ne protejaţi, timp în care doriţi să organizaţi alegeri cu orice preţ?", se menţionează în comunicat. În acest context, Sindalimenta solicită eliminarea măsurii închiderii pieţelor agroalimentare. "Eliminaţi măsura închiderii pieţelor agroalimentare! Este momentul să vă opriti şi să arătaţi că sunteţi români care vă iubiţi ţara şi pe care nu doriţi s-o distrugeţi. (...) Ar trebui şi consider că este momentul ca fermierii noştri să dea dovadă de solidaritate. (...) În semn de protest, desigur organizaţi şi respectând legislaţia, marfa nevândută în pieţe trebuie să ajungă în faţa Guvernului şi a Palatului Cotroceni. Poate aşa vor se vor trezi şi vor găsi soluţii. Mimând grija faţă de români, cărora le aruncaţi în discursurile dvs. pline de dojene şi minciuni apelativul 'dragii mei', domnule preşedinte Iohannis, ne arătaţi zi de zi adevărata dumneavoastră faţă", au mai transmis reprezentanţii Sindalimenta. Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a decis, prin Hotărârea nr. 52 din 5 noiembrie 2020, instituirea unor noi măsuri pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2, începând din 9 noiembrie, una dintre ele fiind suspendarea activităţii pieţelor agroalimentare în spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor, pieţelor mixte şi volante şi a talciocurilor. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dădârlat)