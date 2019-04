Sindicaliștii din penitenciare cer majorarea normei de hrana in instanța : S-a putut la MApN, va trebui sa se poata și la noi

Federația Sindicatelor din ANP anunță că a chemat în judecată Administrația pentru a obține creșterea normei de hrană, urmând ca după sărbători să se adreseze judecătorilor și pentru majorarea normelor de echipare.

"FSANP nu poate si nici nu vrea sa riste imputernicirile unor aiuriti nimeriti prin functii pentru a apara drepturile subordonatilor din penitenciare. Nici Guvernul nu pare mai interesat. Drept urmare FSANP merge in instanta pentru membrii de sindicat din penitenciare pe care-i reprezinta pentru a obtine cresterea normei de hrana. La fel facem si cu norma de echipare, imediat dupa sarbatori.

FSANP a trimis azi o cerere de chemare in judecata pe numele ANP, pentru obtinerea majorarii normei de hrana pentru angajatii din penitenciare. S-a putut la MApN, va trebui sa se poata si la noi la ANP, chiar daca ministrul Justitiei inca mai conteaza in decizia instantelor in procesele cu sindicatele. Dar, istoria recenta ne demonstreaza ca se poate.

Intamplator sau nu, tot despre 2 lei e vorba ca in recenta greva de la #Electrolux. 2 lei pe care Guvernul in plin avant economic nu-i gaseste si pentru ceilalti militari, polititsti ori angajati ai penitenciarelor. De ce? Pentru ca pot! Cam asta e atitudinea, si daca va uitati la modul cum la unii ingheata salarii si la altii cresc veti observa ca similitudinile cu #Electrolux si strategia anti lucratori de acolo sunt mai multe.

Mai putin intamplator, in perioada urmatoare, vom pune la dispozitia membrilor si nemembrilor de sindicat din penitenciare modele de plangeri prealabile si de actiuni in instanta asa cum am inceput s-o facem cu recalcularea salariilor. Cine stie, daca o plangere nu reuseste sa-i convinga pe cei de la ANP si MJ ca nu se pot juca cu drepturile noastre poate cateva mii o vor face" transmite FSANP.