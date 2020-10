Sindicaliștii din Sanatate, in greva japoneza. Care sunt revendicarile

Sindicaliştii din Sănătate au declanşat, miercuri, cu ocazia Zilei Mondiale a Muncii Decente, un protest sub forma grevei japoneze, cerând, printre altele, remuneraţie corectă, securitate în timpul serviciului, participare activă în luarea de decizii şi egalitate de şanse. Sindicaliştii acuză epuizarea fizică şi psihică. ”Mai mult de 32.000 de membri SANITAS din peste 420 de […] The post Sindicaliștii din Sănătate, în grevă japoneză. Care sunt revendicările appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.