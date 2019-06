Sindicalist din Politie: „A doua zi dupa tragedie, s-a dat dispozitie ca politistii sa vina sa ridice veste antiinjunghiere”

politisti timis

Liderul Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP) Timis, Cristian Danciu, a vorbit astazi la "Adriana Nedelea LA FIX" despre schimbarile menite sa usureze munca politistilor si sa le ofere mai multa siguranta in timpul misiunilor, dupa tragedia de duminica.

Concluzia sa a fost ca nu s-a schimbat mare lucru, de duminica si pana in prezent, dar sustine ca nici nu aveau cum sa se schimbe lucrurile, sa devina spectaculoase intr-o perioada atat de scurta.

„Pot sa va spun doar ca a doua zi dupa tragedie, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis s-a dat dispozitie ca politistii din „Operativ”, in special cei de la Ordine Publica, sa se prezinte la magazia Inspectoratului si sa ridice veste antiinjunghiere”, a spus Cristian Danciu, care s-a intrebat retoric… „Au venit peste noapte, asa, deodata, sau erau acolo si nu au fost distribuite?”



Acesta a precizat ca, oricum, nu s-au distribuit veste pentru fiecare politist, ci doar 4-5 la fiecare Sectie. Cat despre veste antiglont… nici nu se pune problema, iar pistoalele sunt aceleasi, din 1990 incoace.

Sindicalistul a confirmat ca, in materie de armament, predomina modelul Carpati, din 1976.

„Probabail ca se vor schimba foarte putine lucruri, dupa acest eveniment tragic, dar in esenta lucrurile vor ramane la fel. Si acum, in momentul in care vorbim, poate sa moara alt politist. Suntem „carne de tun”, fiecare misiune a noastra e ca o ruleta ruseasca. 80% din dotarile noastre sunt depasite total de anul 2019″, a afirmat Cristian Danciu.

Omul legii a dezvaluit ca seful Politiei Romane, chestorul Iona Buda, care a efectuat o vizita in judetul Timis dupa tragedia de duminica, nu a avut o discutie cu el. Insa, Cristian Danciu a precizat ca Ioan Buda va participa la inmormantarea politistului Cristian Amariei, care va avea loc astazi.

„Nici nu ma asteptam sa discute cu mine, pentru ca nu sunt eu o persoana atat de importanta in Politia Romana. Dar acum, sa fim sinceri, nici nu aveau cum sa se schimbe lucrurile in trei-patru zile”. Insa, conducatorii din MAI (Ministerul Afacerilor Interne-n.r.) trebuie sa inteleaga ca avem nevoie de un statut nou si o lege noua a Politiei, care sunt din 2002. Sunt vechi, iar procedurile expirate si trebuie sa ne punem la masa, sindicatele cu factorii de conducere, si sa facem un statut si o lege noua, reala, ancorata in 2019 si conforma infractionalitatii existente in prezent”, a declarat liderul SNAP Timis.

Cristian Danciu, despre modul cum au actionat colegii sai, duminica, in ziua tragediei



Liderul Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP) Timis, Cristian Danciu, a spus ca este prematur sa spuna daca s-a gresit, in mod concret, mai ales cum si unde, chiar daca opinia sa e ca au fost unele sincope.

Bineinteles ca s-a gresit, pentru ca daca procedurile se respectau si se dadea mare importanta, probabil nu se ajungea la aceasta tragedie. Colegii mei nu s-au dus de capul lor, i-a trimis cineva, adica factori de conducere de la nivelul IPJ Timis. Nu putem sa ii scoatem tapi ispasitori, trebuie sa aflam de ce s-a ajuns sa se actioneze asa”, a spus el la„Adriana Nedelea LA FIX” .

„Familia politistului mort va fi ajutata financiar, nu ca in alte cazuri”

Intrebat de jurnalista Libertatea Adriana Nedelea despre situatia familiei politistului mort, Cristian Danciu a afirmat ca aceasta va fi ajutata financiar, conform Legii 360 privind statutul politistului, cat si a acordului colectiv incheiat de Sindicat cu MAI.

„Dar au fost si cazuri concrete cand familiile nu au fost sustinute financiar sau a trebuit sa facem interventii majore la factorii de la Bucuresti ca sa se respecte legislatia. Nu e un aspect necunoscut ca, in MAI, atunci cand e nevoie sa ni se respecte drepturile din lege, nu prea se intampla ‘la virgula’, ci doar obligatiile. La fel si in acest caz, colegii mei care au actionat acolo vor fi cercetati de o ancheta interna ‘la virgula’ „, a incheiat el.

