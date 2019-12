Sindicalistii BNS fac protest, miercuri, la CCR. Ce nemultumiri au

Reprezentantii Blocului National Sindical (BNS) vor organiza miercuri dimineata un protest in fata Curtii Constitutionale, nemultumiti ca CCR nu a luat deocamdata in discutie sesizarile prin care se invoca exceptia de neconstitutionalitate in ceea ce priveste OUG 79/2017, care vizeaza transferul de taxe de la angajator la angajat.